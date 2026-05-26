Tropea, Giovanni Macrì vince al fotofinish: battuto Giuseppe Rodolico nello scontro all’ultimo voto

A Tropea lo scontro all’ultimo voto si chiude con la vittoria di Giovanni Macrì, candidato con la lista “Forza Tropea”, che si aggiudica la competizione elettorale battendo al fotofinish Giuseppe Rodolico, sostenuto dalla lista “Insieme per Tropea”. Il risultato definitivo consegna a Macrì una vittoria di misura, maturata al termine di una consultazione combattuta e rimasta aperta fino alla fine. La distanza tra i due principali candidati è stata infatti molto ridotta: 1.733 voti per Giovanni Macrì contro 1.684 voti per Giuseppe Rodolico. Una differenza di appena 49 preferenze che conferma il carattere incerto e serrato delle elezioni comunali a Tropea.

Giovanni Macrì al 46,23%: il dato definitivo della vittoria

I dati definitivi vedono Giovanni Macrì trionfare con il 46,23%, pari a 1.733 voti. Il candidato di “Forza Tropea” riesce così a prevalere in una sfida elettorale estremamente equilibrata, nella quale ogni voto ha avuto un peso decisivo.

La vittoria di Macrì rappresenta la notizia centrale della tornata elettorale tropeana. Il risultato, pur senza un margine ampio, gli consente di superare il principale avversario e di imporsi alla guida della competizione. La percentuale ottenuta conferma un consenso significativo, ma anche la presenza di una città elettoralmente divisa tra proposte alternative molto vicine nei numeri.

Giuseppe Rodolico sfiora il successo con “Insieme per Tropea”

A un passo dalla vittoria si ferma Giuseppe Rodolico, candidato con la lista “Insieme per Tropea”. Rodolico raccoglie 1.684 voti, pari al 44,92%, rimanendo distanziato da Giovanni Macrì per una manciata di preferenze.

Il dato racconta una competizione fortemente polarizzata tra i due candidati principali. Il risultato di Rodolico, pur non sufficiente per ottenere la vittoria, conferma un radicamento consistente e un consenso molto vicino a quello del candidato eletto. La differenza inferiore a un punto e mezzo percentuale rende evidente quanto la partita per il governo della città sia stata combattuta fino all’ultimo scrutinio.

Antonio Piserà fuori dalla sfida decisiva

Niente da fare, invece, per il terzo candidato, Antonio Piserà, ex consigliere comunale e outsider della competizione con la lista “RigeneriAmo Tropea”. La sua candidatura non è riuscita a inserirsi nella sfida principale tra Giovanni Macrì e Giuseppe Rodolico, che hanno concentrato la quasi totalità del confronto elettorale.

La presenza di Piserà ha comunque contribuito ad articolare l’offerta politica delle comunali di Tropea, offrendo agli elettori una terza opzione rispetto ai due schieramenti principali. Il voto finale, però, ha premiato nettamente il duello tra “Forza Tropea” e “Insieme per Tropea”, concluso con la vittoria di Macrì.