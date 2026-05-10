Trionfo per “Notre Dame De Paris” al PalaCalafiore di Reggio Calabria: 15 mila spettatori in tre giorni, è record! | FOTO

Un successo senza precedenti al Palacalafiore di Reggio Calabria per Notre Dame De Paris, il celebre musical di Riccardo Cocciante, prodotto da David e Clemente Zard e organizzato per la sesta volta in Calabria dal promoter Ruggero Pegna, nell’ambito della 40° edizione dei suoi “Fatti di Musica”. In tre giorni e cinque spettacoli, il musical ha registrato la presenza di oltre 15.000 spettatori, consolidando il suo status di evento di grande portata e stabilendo un nuovo primato: il musical con il più alto numero di biglietti venduti in Calabria, con oltre 100.000 presenze in sei edizioni dal 2002 ad oggi.

“Dopo la Divina Commedia di Marco Frisina e Andrea Ortis, Notre Dame De Paris è stata un’altra gemma del mio 40° anno di grandi eventi, in attesa di Fortunata di Dio, l’opera teatrale sulla vita della mistica Natuzza Evolo che presenterò in Prima Nazionale i prossimi 23 e 24 maggio al Teatro Rendano di Cosenza! Grazie – afferma Pegna – a tutti coloro che hanno reso emozionanti e indimenticabili questi tre giorni di pura magia con uno degli spettacoli più belli di sempre!”

Notre Dame De Paris ha ancora una volta incantato il pubblico grazie alla combinazione unica delle musiche di Riccardo Cocciante, delle liriche di Luc Plamondon e della versione italiana di Pasquale Panella. La regia di Gilles Maheu, le coreografie di Martino Müller, le scenografie di Christian Rätz, i costumi di Fred Sathal e le luci di Alain Lortie hanno contribuito a rendere lo spettacolo un capolavoro visivo ed emotivo.

Il pubblico è stato stupito dal grande allestimento, il più imponente mai progettato per un musical, con un palcoscenico di ben quaranta metri. Applauditissimi gli storici protagonisti che hanno interpretato i leggendari personaggi del musical nei ventiquattro anni di rappresentazioni: Giò Di Tonno nel ruolo di Quasimodo, Vittorio Matteucci nel ruolo di Frollo, Graziano Galatone (Febo), Elhaida Dani (Esmeralda), Matteo Setti (Gringoire), e tanti altri. Grande impatto anche nelle scene cult del musical, come quella delle campane e nelle coreografie acrobatiche.

Ogni replica è stata accompagnata da scroscianti applausi e lunghe standing ovation del pubblico che ha gremito il Palacalafiore, confermando la passione e l’entusiasmo per lo spettacolo. Un grande tributo al lavoro di Ruggero Pegna, che ha coordinato l’organizzazione impeccabile dell’evento con oltre duecento persone al lavoro. Pegna ha portato in Calabria alcuni tra i più grandi eventi musicali e televisivi della regione, con artisti come Sting, Tina Turner, Santana, Elton John e molti altri.

Il maggio del promoter proseguirà con Fortunata di Dio, un’opera teatrale sulla vita di Natuzza Evolo di Paravati (VV), proclamata Serva di Dio. L’opera andrà in scena in Prima Assoluta Nazionale al Teatro Rendano di Cosenza sabato 23 maggio alle ore 21:00 e domenica 24 maggio alle ore 17:00. I biglietti sono già in vendita su ticketone.it, con informazioni disponibili al numero 0968441888 e su www.ruggeropegna.it.