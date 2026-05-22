Tre studentesse del Polo Liceale di Locri vincono la borsa di studio “Excellence Summer Stage 2026 | NOMI

Un risultato senza precedenti, quello raggiunto dalle allieve Greta Maria Costantino (IV B), Giulia Iacopino (IV A) e Matilde Pelle (IV A) del Liceo Scientifico Zaleuco, sede centrale del Polo Liceale di Locri “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti”, guidato dal Dirigente Carmela Rita Serafino, che hanno vinta la borsa di studio nell’ambito del Progetto “Excellence Summer Stage 2026”, giunto alla VI edizione e finanziato dal Rotary Club Distretto 2102 della Calabria, attraverso, appunto, l’erogazione di borse di studio.

L’attività progettuale è stata articolata così: una fase di formazione, costituita da lezioni pomeridiane in modalità online, dove sono stati ripresi i temi principali della fisica classica e della fisica moderna, con riferimento alla fisica nucleare, alla fisica delle particelle, dei rivelatori e degli acceleratori, a cui hanno partecipato studenti di diverse scuole della Calabria; una fase finale di selezione dove sono usciti gli studenti vincitori, tra i quali le tre studentesse del Polo Liceale di Locri.

Il percorso è stato propedeutico ad uno stage presso il Laboratorio di Fisica delle Alte Energie (LHEP) di Berna. Lo stage si terrà nei mesi estivi, dove i vincitori parteciperanno alle attività di ricerca scientifica del Laboratorio. Per la selezione finale, oltre a Greta Maria, Giulia e Matilde, hanno partecipato anche Martina Varacalli (IV G) e Francesca Femia (IV A – Liceo Scientifico di Gioiosa), e ha visto come membri della Commissione Scientifica: il Prof. Antonio Ereditato, Research Professor presso l’Università di Chicago, e Michele Weber, Direttore del Laboratorio di Fisica delle Alte Energie, con la partecipazione di Fabrizio Fauci, in rappresentanza del Rotary Club, insieme a Novella Lo Giudice e a Luigi Marano, che si sono occupati dell’assistenza alla piattaforma. Il corso è stato tenuto dal Prof. Pierfrancesco Riccardi, delegato del Direttore al Public Engagement e all’Orientamento del Dipartimento di Fisica dell’UNICAL, sempre con l’assistenza di Novella Lo Giudice e Luigi Marano. Referente scolastica del Percorso la prof.ssa Rosilde Fimognari.

Un’esperienza straordinaria, che vedrà le allieve del Polo Liceale andare “a caccia di particelle” a Berna e mettere un tassello importante ad un percorso che potrebbe, in futuro, sfociare nel campo della ricerca. Tali attività sono importantissime, perché fanno emergere le eccellenze all’interno di una scuola, e trovarne tre nella stessa scuola, su tematiche di alta levatura scientifica, è un risultato quasi impossibile da raggiungere a livello mondiale. Ciò è motivo di orgoglio per il Polo Liceale di Locri, sempre attento ad offrire agli allievi occasioni di realizzazione e formazione senza eguali. “La professione del ricercatore deve tornare alla sua tradizione di ricerca per l’amore di scoprire nuove verità” (Enrico Fermi).