Trasporto sanitario d’urgenza per una bambina di soli 5 anni da Reggio Calabria a Genova

Si è da poco concluso con l’atterraggio a Genova il trasporto sanitario d’urgenza di una bambina di cinque anni ricoverata presso il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria e bisognosa di essere trasferita con la massima urgenza presso l’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni.

Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il G650 è decollato dall’aeroporto di Ciampino alla volta dell’aeroporto di Reggio Calabria nelle prime ore del pomeriggio, dove la piccola è stata subito imbarcata insieme ad un’equipe medica. Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Genova-Sestri, avvenuto poco prima delle ore 16:00, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso la struttura ospedaliera di destinazione, per il ricovero.

Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.