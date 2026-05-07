Trasferimento Archivio di Stato, Aloi: “sarebbe ennesimo atto di espoliazione subito da Reggio Calabria”

L'on. Natino Aloi commenta la notizia riguardante il possibile trasferimento dell'Archivio di Stato da Reggio Calabria

Archivio di Stato di Reggio Calabria

La notizia assurda e, se fosse vera, del trasferimento inconcepibile dell’
Archivio di Stato di Reggio in altra Città, in particolare Potenza, a causa dello sfratto dello stesso dall’attuale sede, ha dell’incredibile trattandosi di un danno enorme alla realtà storico-culturale della Città per l’importanza che riveste per la presenza in Archivio di un patrimonio di documenti e atti di rilevante valore. Il contributo dato alla valorizzazione dell’istituzione dell’indimenticabile direttore Domenico Coppola e dalle dott.sse Lia Baldassarri, Mirella Marra e Angela Puleio testimonia il grande interesse da parte di un numero rilevante di frequentatori dell’Archivio“. È quanto dichiarato, attraverso una nota stampa, dall’on. Natino Aloi.

Il sottoscritto, anche nel ruolo-a suo tempo-di Sottosegretario alla Cultura, si è occupato del settore, facendo pervenire all’Archivio di Reggio un rilevante numero di importanti pubblicazioni della Camera dei deputati. Ed è per tutta questa serie di motivazioni che va scongiurato il pericolo del trasferimento dell’Archivio mobilitando le diverse espressioni politico-culturali della Città al fine di non consentire che si compia, a danno di Reggio, questo ennesimo atto di espoliazione“, conclude Aloi.

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