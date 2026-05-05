“Train to be… cool”: studenti in stazione a Locri con la Polfer per imparare la sicurezza ferroviaria

Nell’ambito del progetto “Train to be… cool”, nelle giornate del 21 e 27 aprile 2026 sono state ospitate presso la stazione di Locri scolaresche di diversi istituti scolastici di Reggio Calabria in collaborazione con l’Associazione Ferrovie in Calabria: gli Agenti della Polfer hanno veicolato ai giovani studenti i contenuti del progetto “Train to be cool”, un Progetto di educazione alla legalità in ambito ferroviario promosso dal Ministero dell’Interno.

Tale progetto si propone di educare i giovani studenti al rispetto di alcune regole da osservare in ambito ferroviario, al fine di evitare spiacevoli incidenti dovuti all’inosservanza di precise norme e comportamenti da tenere nelle stazioni o in prossimità di sedi ferroviarie con l’obiettivo di sensibilizzare i giovanissimi sui tanti rischi presenti in ambito ferroviario e sui comportamenti corretti da tenere per salvaguardare la propria incolumità e quella degli altri.

Gli Agenti della Polfer hanno spiegato ai ragazzi quali potrebbero essere i pericoli nascosti del trasporto ferroviario ed i comportamenti da evitare ad ogni costo quali, l’attraversamento dei binari, il salire a bordo del treno in movimento, il lancio di oggetti verso i convogli in transito, l’imbrattamento delle carrozze, l’oltrepassare la linea gialla.