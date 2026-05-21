Tragico incidente sul lavoro in Calabria, operaio muore travolto da un ramo

Un incidente mortale sul lavoro si è verificato a Monterosso Calabro, nel Vibonese. Un operaio del luogo, R.P., impegnato per conto di una ditta di legnami nel taglio di alcuni alberi in località Chalet Pozzetti, è stato travolto da un grosso ramo che si è improvvisamente staccato dall’albero. Scattato l’allarme, sul posto e’ stato richiesto l’intervento dei soccorritori del 118 ed è stato inviato anche l’elisoccorso, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. L’uomo lascia moglie e tre figli. Appreso del decesso, il sindaco di Monterosso, Antonio Lampasi, a nome di tutta l’amministrazione comunale si e’ stretto nel cordoglio alla famiglia del paesano.