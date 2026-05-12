Tragedia in Sicilia, suora annega tentando di soccorrere le consorelle

Una religiosa del convento delle Carmelitane di San Giovanni La Punta ha perso la vita ieri a Catania, nelle acque della zona marinara di Vaccarizzo, nei pressi del lungomare sabbioso. La vittima è suor Nadir Santos da Silva, 45 anni. Un avvallamento della sabbia non visto avrebbe fatto cadere in acqua le quattro suore, che probabilmente non sapevano nuotare. Suor Nadir avrebbe tentato di soccorrere le compagne, ma avrebbe bevuto acqua annegando.

La notizia della morte di suor Nadir, assieme a una sua foto, è pubblicata sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi di Catania. Il funerale sarà celebrato giovedì 14 maggio alle 16 nella Chiesa madre di San Giovanni La Punta dall’arcivescovo Luigi Renna.