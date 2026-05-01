Tragedia in Calabria: scende dall’auto, il mezzo si muove e la schiaccia contro il cancello

Una donna di 49 anni ha perso la vita ieri a Fuscaldo, nel Tirreno cosentino, dopo essere stata investita dalla sua stessa automobile. La dinamica è al vaglio dei carabinieri ma, secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe scesa dal veicolo per aprire il cancello della propria abitazione proprio nel momento in cui l’auto si è messa in movimento. Non accorgendosi che il mezzo si stava spostando, la quarantanovenne è stata travolta, finendo schiacciata dalla propria stessa vettura contro l’inferriata.

Inutili i soccorsi. I soccorritori del 118 avevano anche richiesto l’intervento dell’elisoccorso. I carabinieri della compagnia di Paola e la Polizia locale hanno effettuato i rilievi per stabilire con certezza la dinamica di quanto accaduto, mentre i Vigili del fuoco sono intervenuti per liberare il corpo, rimasto incastrato sotto l’automobile. L’auto e la salma sono state sequestrate.