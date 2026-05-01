Tragedia in Calabria nel giorno della Festa del Lavoro, uomo muore schiacciato dal suo trattore

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Spezzano Albanese nel giorno della Festa del Lavoro. Un uomo è morto mentre lavorava nel proprio terreno: la vittima stava guidando un mezzo agricolo quando, per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo si è ribaltato improvvisamente. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine ed i medici del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione e le manovre eseguite dal personale medico, la situazione era già gravissima. La vittima, infatti, era rimasta schiacciata sotto il mezzo, e ogni sforzo per salvarla si è rivelato vano. La gravità della situazione ha richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso ma l’uomo era già deceduto.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire le cause che hanno provocato il ribaltamento del mezzo agricolo, che ha provocato la morte dell’uomo