Tragedia del Raganello, condannato il sindaco di Civita: 4 anni e un mese per la piena che uccise 10 persone

Il sindaco di Civita (Cosenza) Alessandro Tocci è stato condannato a 4 anni ed un mese di reclusione dal Tribunale di Castrovillari per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d’ufficio in relazione alla tragedia del 20 agosto 2018 quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di dieci persone, nove escursionisti e una guida, e 11 feriti. Condannata, secondo quanto riporta ANSA, anche la guida escursionistica Giovanni Vangieri a 3 anni e 5 mesi, mentre sono stati assolti gli altri imputati. La Procura aveva chiesto la condanna di Tocci a 9 anni e di Vangieri a 8.

I giudici del Tribunale hanno invece disposto l’assoluzione per gli altri imputati coinvolti nel filone principale del processo, i sindaci di San Lorenzo Bellizzi, Francavilla Marittima e Cerchiara di Calabria, rispettivamente Antonio Cersosimo, Franco Bettarini e Antonio Carlomagno, accusati di omissione di atti d’ufficio, e Marco Massaro, di una società turistica.

Le Gole del Raganello, teatro della tragedia, sono in una Riserva naturale protetta istituita nel 1987 in Calabria ed occupa una superficie di 1.600 ettari all’interno del Parco nazionale del Pollino. Si tratta di una zona particolarmente attrattiva per il turismo. Tutti gli anni le Gole sono prese d’assalto da escursionisti, attratti dalle bellezze naturalistiche delle gole, e da amanti del rafting che amano scendere a bordo di gommoni nelle acque del torrente. Il 20 agosto del 2018, le piogge verificatesi a monte di Civita avevano provocato un’ondata di piena che si abbatté a valle su un gruppo di escursionisti che stava percorrendo l’ultimo tratto, vicino alla foce. Oltre alle vittime, l’ondata provocò il ferimento di 11 persone, mentre un’altra ventina furono salvate dall’intervento dei soccorritori.