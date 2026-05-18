Tra la volata di Cannizzaro e le frasi di Paolone, è emergenza presidenti di seggio: l’iniziativa del M.A.P.

Pietro Marra, presidente del Movimento Autonomo Popolare sottolinea il problema della mancanza di presidenti di seggio in vista delle prossime elezioni Comunali

Pietro Marra MAP

In merito al dibattito politico e all’emergenza organizzativa che stanno caratterizzando la vigilia delle elezioni amministrative a Reggio Calabria, ci si aggiunge la mancanza di presidenti di seggio con l’appello del Prefetto di Reggio Calabria. La campagna elettorale in corso sta offrendo un dibattito intenso e variegato. Da un lato assistiamo agli interventi del deputato e candidato a Sindaco Francesco Cannizzaro, caratterizzati da una forte impronta valoriale che richiama l’adorazione a Dio e l’affidamento alla Madonna. Dall’altro lato, il confronto politico si accende attorno alle affermazioni di ‘Paolone’, noto come ‘gas’, le cui uscite pubbliche continuano a sollevare discussioni tra le diverse fazioni in campo“. È quanto dichiarato dal dr. Pietro Marra, presidente del M.A.P.

In questo scenario, la vera priorità ed emergenza è rappresentata dal rischio concreto di un rallentamento delle operazioni di voto. La forte carenza di presidenti di seggio, provocata dalle numerose rinunce a ridosso della consultazione, rischia infatti di appesantire la macchina organizzativa nelle nostre sezioni elettorali.

Come Movimento Autonomo Popolare, abbiamo accolto prontamente e con senso di responsabilità civica l’appello lanciato dal Prefetto di Reggio Calabria. Davanti a questa criticità logistica, la cittadinanza attiva e le forze politiche hanno il dovere di collaborare per garantire il regolare esercizio democratico.

Per questa ragione, ho invitato ufficialmente tutti i collaboratori, i simpatizzanti del M.A.P. e i cittadini interessati a partecipare a un’incontro informativo che si terrà giovedì prossimo, alle ore 15:00, presso Palazzo San Giorgio. L’appuntamento sarà un momento di supporto fondamentale per tutti coloro che desiderano dare la propria disponibilità e che necessitano di spiegazioni, chiarimenti e delucidazioni sulle funzioni e sui compiti previsti per il ruolo di presidente di seggio. Il M.A.P. fa la sua parte per assicurare la massima efficienza dei seggi e la piena partecipazione democratica della nostra comunità.

Concludo, infine, con una mia riflessione strettamente personale sull’esito di queste imminenti elezioni amministrative. A mio avviso, il voto dovrà stabilire soltanto se il centrodestra guidato da Cannizzaro riuscirà a superare la soglia del 60%, blindando così il premio di maggioranza a discapito del candidato del centrosinistra Battaglia, oppure se ci penserà il Dott. Lamberti Castronuovo, con le sue due liste, a sconvolgere completamente il risultato elettorale. Si potrebbe replicare quanto fece Angela Marcianò alle ultime amministrative del 2020 quando, ottenendo un decisivo 14%, trascinò la città al ballottaggio. La vera suspense di questa competizione sarà legata proprio al risultato numerico che riuscirà a conseguire il Dott. Lamberti“, aggiunge Marra.

“Ci tengo, in ultima battuta, a esprimere un sincero ringraziamento al Presidente della Regione Roberto Occhiuto, all’onorevole Francesco Cannizzaro e all’instancabile Consigliere Comunale Massimo Ripepi, vero leader dell’opposizione, che in tutti questi anni non si è mai arreso davanti alla disfatta della nostra amata Reggio Calabria. A loro va il mio personale e profondo ringraziamento per il grande traguardo raggiunto con l’inaugurazione del nuovo Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti”, un’infrastruttura moderna e strategica che restituisce finalmente dignità, centralità e futuro al nostro territorio“, conclude Marra.

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