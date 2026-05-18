Tra la volata di Cannizzaro e le frasi di Paolone, è emergenza presidenti di seggio: l’iniziativa del M.A.P.

“In merito al dibattito politico e all’emergenza organizzativa che stanno caratterizzando la vigilia delle elezioni amministrative a Reggio Calabria, ci si aggiunge la mancanza di presidenti di seggio con l’appello del Prefetto di Reggio Calabria. La campagna elettorale in corso sta offrendo un dibattito intenso e variegato. Da un lato assistiamo agli interventi del deputato e candidato a Sindaco Francesco Cannizzaro, caratterizzati da una forte impronta valoriale che richiama l’adorazione a Dio e l’affidamento alla Madonna. Dall’altro lato, il confronto politico si accende attorno alle affermazioni di ‘Paolone’, noto come ‘gas’, le cui uscite pubbliche continuano a sollevare discussioni tra le diverse fazioni in campo“. È quanto dichiarato dal dr. Pietro Marra, presidente del M.A.P.

“In questo scenario, la vera priorità ed emergenza è rappresentata dal rischio concreto di un rallentamento delle operazioni di voto. La forte carenza di presidenti di seggio, provocata dalle numerose rinunce a ridosso della consultazione, rischia infatti di appesantire la macchina organizzativa nelle nostre sezioni elettorali.

Come Movimento Autonomo Popolare, abbiamo accolto prontamente e con senso di responsabilità civica l’appello lanciato dal Prefetto di Reggio Calabria. Davanti a questa criticità logistica, la cittadinanza attiva e le forze politiche hanno il dovere di collaborare per garantire il regolare esercizio democratico.

Per questa ragione, ho invitato ufficialmente tutti i collaboratori, i simpatizzanti del M.A.P. e i cittadini interessati a partecipare a un’incontro informativo che si terrà giovedì prossimo, alle ore 15:00, presso Palazzo San Giorgio. L’appuntamento sarà un momento di supporto fondamentale per tutti coloro che desiderano dare la propria disponibilità e che necessitano di spiegazioni, chiarimenti e delucidazioni sulle funzioni e sui compiti previsti per il ruolo di presidente di seggio. Il M.A.P. fa la sua parte per assicurare la massima efficienza dei seggi e la piena partecipazione democratica della nostra comunità.

Concludo, infine, con una mia riflessione strettamente personale sull’esito di queste imminenti elezioni amministrative. A mio avviso, il voto dovrà stabilire soltanto se il centrodestra guidato da Cannizzaro riuscirà a superare la soglia del 60%, blindando così il premio di maggioranza a discapito del candidato del centrosinistra Battaglia, oppure se ci penserà il Dott. Lamberti Castronuovo, con le sue due liste, a sconvolgere completamente il risultato elettorale. Si potrebbe replicare quanto fece Angela Marcianò alle ultime amministrative del 2020 quando, ottenendo un decisivo 14%, trascinò la città al ballottaggio. La vera suspense di questa competizione sarà legata proprio al risultato numerico che riuscirà a conseguire il Dott. Lamberti“, aggiunge Marra.

“Ci tengo, in ultima battuta, a esprimere un sincero ringraziamento al Presidente della Regione Roberto Occhiuto, all’onorevole Francesco Cannizzaro e all’instancabile Consigliere Comunale Massimo Ripepi, vero leader dell’opposizione, che in tutti questi anni non si è mai arreso davanti alla disfatta della nostra amata Reggio Calabria. A loro va il mio personale e profondo ringraziamento per il grande traguardo raggiunto con l’inaugurazione del nuovo Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti”, un’infrastruttura moderna e strategica che restituisce finalmente dignità, centralità e futuro al nostro territorio“, conclude Marra.