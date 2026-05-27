Toscano si congeda dal Catania, addio dopo due anni: “il mio percorso è finito a gennaio”

L’ultima al Catania, dopo due stagioni, interrotte solo da qualche settimana dopo l’esonero e il rientro. Mimmo Toscano non è riuscito, con gli etnei, a centrare quella Serie B che ha raggiunto spesso in carriera. Questa sera, contro l’Ascoli, una vittoria per 2-1 che non basta dopo il 4-0 dell’andata. A fine gara, il messaggio del tecnico è eloquente.

“C’é tanta amarezza e delusione. Soprattutto per la partita di oggi. Magari l’azione di D’Ausilio poteva regalarci l’impresa. Il rammarico é per la partita d’andata, c’é stata paura di vincere. Adesso é dura. So quello che io e il mio staff abbiamo dato. Ho conosciuto persone straordinarie in questa città. Sono tornato in un ambiente depresso, ho cercato di compattare l’ambiente ma quando metti troppe toppe, la toppa si strappa.

Il mio percorso é finito a gennaio, quando ognuno ha preso la propria strada, quando si é messo in dubbio il lavoro di tutti. Io quando prendo un impegno, lo voglio portare avanti. Non ho voglia di parlare oggi. C’é tanta delusione. Abbiamo messo anima e corpo per raggiungere l’obiettivo.

Si doveva essere uniti. A gennaio le scelte non sono state più condivise. Il mio contratto scade a giugno. In due anni ho dato tanti consigli. Sono stati due anni spettacolari, la consiglio a tutti. Per me é stato un onore”.