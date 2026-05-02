Torneo nazionale magistrati: Catania e Palermo qualificate ai quarti

Alle 10, prenderà il via la terza e penultima giornata di partite del 12° torneo nazionale magistrati, in corso di svolgimento all’Etna Padel di San Giovanni La Punta. L’evento – organizzato da As Magistrati Catania, Csain, Pianeta Vacanze Consulting e con la collaborazione di Ansmes Catania – entra nella sua fase decisiva con un calendario intenso tra mattina e i quarti di finale. Magistrati Catania e Magistrati Palermo si sono classificate prime nei rispettivi gironi insieme con Napoli, qualificandosi direttamente per i quarti. Stamattina si giocano gli spareggi (Reggio Messina in campo contro Abruzzo) che decreteranno le sfide del pomeriggio, decisive per definire la griglia delle semifinali

Ore 10:00

Distretto di Salerno – Marchemilia

Milano – ANM Torino Calcio

Toscana – Distretto di Roma

Ore 11:00

Reggio Calabria/Messina – Abruzzo

Milano 2.0 – Cagliari

Nel pomeriggio spazio ai quarti di finale, che definiranno le semifinaliste: