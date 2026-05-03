Torna “Marine Litter Art”. Marevivo Sicilia lancia la V edizione del concorso che trasforma i rifiuti marini in sculture di denuncia e speranza

Dopo quattro anni di assenza, torna Marine Litter Art, l’iniziativa di successo di Marevivo Sicilia che quest’anno è organizzata nell’ambito del progetto Blue Life. Questa attesa ripartenza vede la collaborazione della Pro Loco Cattolica Eraclea APS e beneficia del sostegno istituzionale della Regione Siciliana e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Il concorso invita gli artisti a confrontarsi con una delle minacce più gravi per i nostri ecosistemi: i rifiuti abbandonati in mare. Dal 30 giugno al 5 luglio 2026, la splendida cornice dell’Oasi Marevivo di Eraclea Minoa/Bovo marina ospiterà un campus immersivo dove i partecipanti vivranno a stretto contatto con la natura. L’esperienza inizierà con la pulizia della spiaggia alla foce del fiume Platani, trasformando i materiali recuperati in materia prima per opere d’arte cariche di denuncia e speranza. Saranno cinque giorni di laboratori nel bosco, seminari di educazione ambientale e condivisione, volti a riscoprire la bellezza del territorio e a promuovere uno sviluppo più sostenibile.

Al termine del percorso, le installazioni realizzate diventeranno parte di un racconto collettivo dedicato alla tutela del mare. Gli artisti interessati hanno tempo fino al 24 maggio 2026 per presentare la propria candidatura e unirsi a questo viaggio di rinascita artistica e ambientale. Per informazioni e contatti stampa è possibile scrivere a sicilia@marevivo.it o chiamare il numero 334 70 59 354 o visitare il sito www.marevivosicilia.it.