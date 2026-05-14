Torna il Messina Vinyl Fest: musica, arte e cultura sul mare per celebrare l’estate

L’associazione culturale “Vinyl Fest” è al lavoro per l’edizione 2026 del Messina Vinyl Fest, l’evento dedicato alla cultura del vinile che negli anni è diventato un appuntamento atteso da appassionati di musica, collezionisti, artisti e curiosi. La manifestazione si svolgerà presso il Sunset di Mortelle, domenica 24 maggio dalle 11.00 alle 20.00 in una cornice unica tra spiaggia, mare e tramonto, trasformando l’evento in uno spazio di incontro, creatività e condivisione. Anche quest’anno il festival proporrà una formula ancora più ricca, capace di unire musica, arte, artigianato, attività culturali e momenti dedicati alla socialità, mantenendo al centro la passione per il vinile.

Durante l’intera giornata sarà possibile visitare il market del disco in vinile, gli spazi dedicati al vintage, all’artigianato creativo e alle arti grafiche, oltre agli stand dei partner del festival. In programma anche la mostra “La Musica Disegnata” di Gianfranco Moraci, una serie di workshop aperti al pubblico e attività dedicate ai più piccoli. Non mancherà la componente solidale, con la presenza di due realtà associative: Mediterranea Saving Humans e Il Giardino dell’Eden. Ad accompagnare il pubblico per tutta la giornata ci sarà una line-up di DJ set esclusivamente in vinile, tra gli ospiti attesi Jah Sazzah, Andrea Normanno, e il dj e musicista messinese Papalia.

Il programma dei workshop comprenderà:

* Laboratorio Fotografico di Talbotipia a cura di Francesco Minniti • “Crochet Hat Workshop” a cura di Brisalibre Crochet • Workshop di incisione e stampa “Disegna il tuo logo” a cura dell’artista messinese Amalia Caratozzolo • Workshop di timbri per bambini a cura di ARTEfatto Eco Idee.

L’evento offrirà inoltre area food & beverage, baby area, campo da beach volley e il merchandising ufficiale in edizione limitata realizzato dallo street artist Nessunettuno. L’ingresso sarà libero, con sottoscrizione facoltativa a partire da 2 euro. Il Messina Vinyl Fest è realizzato con il patrocinio della Città di Messina e con il supporto di sponsor e partner del territorio che contribuiscono alla crescita di una manifestazione ormai riconosciuta come uno degli appuntamenti culturali e musicali più originali nel panorama messinese.

Sponsor: IoStampo, Birrificio Messina, Yozz Shop, Teralab, Bar Camarda. Partner: ARTEfatto Eco Idee, Lettera Emme, Messinacon, Mezzodì, Opuntia Concept Store, Pelorias Fest, The Messineser, Tuma Records, UMANA² Festival.