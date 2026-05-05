Torna il Giro di Sicilia, la leggendaria corsa ideata nel 1912 da Vincenzo Florio

Sono tantissime le novità che il Veteran Car Club Panormus, che ne cura l’organizzazione, ha preparato per stupire partecipanti e spettatori

Giro di Sicilia 2025

Torna il Giro di Sicilia, la leggendaria corsa ideata nel 1912 da Vincenzo Florio. Giunta alla XXXV Rievocazione, questa manifestazione è ormai un rito che celebra la bellezza e la potenza delle auto che hanno fatto la storia. Ma quest’anno il Giro non si limita a ricordare il passato, ma guarda al futuro con un’energia tutta nuova. Sono tantissime le novità che il Veteran Car Club Panormus, che ne cura l’organizzazione, ha preparato per stupire partecipanti e spettatori. Dai percorsi rinnovati al bio-carburante: ogni dettaglio è stato ripensato per rendere l’esperienza dei 200 equipaggi provenienti da tutto il mondo ancora più coinvolgente.

Domani incontro per scoprire i segreti di questa edizione

Per scoprire in anteprima i segreti e le sorprese di questa edizione, che sarà dedicata al pilota Peter Collins, il Veteran car club Panormus incontrerà la stampa: domani mercoledì 6 maggio alle 10,30 a Villa Niscemi.

Parteciperanno Antonino Auccello, presidente del Veteran Car Club Panormus e consigliere federale Asi; Giovanna Meli della Ctf Viaggi, organizzatrice tecnica; Mariano Cuccia, direttore e vicepresidente del Veteran Car Club Panormus; l’assessore comunale allo Sport e turismo, Alessandro Anello; Francesco Dilauro, presidente della commissione Green di Asi, due storici dell’epopea dei Florio: Vincenzo Prestigiacomo e Salvatore Requirez; Giuseppe Genchi, vicepresidente della commissione Culturale Asi e responsabile del Museo e dei motori dell’Università di Palermo. Sarà presente anche Ninni Gambino, un concorrente speciale che, con una Fiat 600 modificata per i diversamenti abili, percorrerà le tappe del Giro.

Il Giro di Sicilia è un evento Asi-Fiva (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), inserito nel Circuito Tricolore Asi (Automotoclub storico italiano) e patrocinato dai ministeri della Cultura e delle Infrastrutture, dall’Anci e da Città dei motori.

GIRO DI SICILIA 2026

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