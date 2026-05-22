Torna Cittanova Floreale: la Villa Comunale diventa un grande giardino di piante rare e fiori insoliti

Dal 5 al 7 giugno 2026 la Villa Comunale “Carlo Ruggiero” di Cittanova ospiterà la 18ª edizione di Cittanova Floreale, la mostra mercato dedicata a piante rare, fiori insoliti e a tutto ciò che fa giardino. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama degli eventi florovivaistici calabresi, capace di richiamare appassionati, curiosi, famiglie, collezionisti e operatori del settore in uno degli spazi verdi più suggestivi della città.

La manifestazione, promossa dall’Associazione Pro-Fondazione Carlo Ruggiero, si presenta anche quest’anno come un’occasione per vivere tre giornate all’insegna della natura, dei colori e dei profumi. Non solo una semplice esposizione, ma un percorso immersivo tra varietà botaniche, proposte ornamentali, idee per il giardino, il balcone e gli spazi verdi domestici.

Piante rare, fiori insoliti e collezioni botaniche nel cuore di Cittanova

Il cuore di Cittanova Floreale sarà la mostra mercato di piante e fiori, con un’attenzione particolare alle specie meno comuni e alle varietà capaci di incuriosire anche il pubblico più esperto. I visitatori potranno scoprire nuove proposte botaniche, osservare da vicino esemplari particolari e acquistare piante selezionate per arricchire giardini, terrazzi e ambienti domestici.

L’evento punta a valorizzare il rapporto tra uomo e natura, offrendo uno spazio di incontro tra chi coltiva per passione e chi lavora professionalmente nel settore del verde. Tra stand, espositori e collezioni da giardino, la Villa Comunale di Cittanova diventerà un vero laboratorio a cielo aperto, dove confrontarsi con esperti, raccogliere consigli e lasciarsi guidare dalla bellezza delle composizioni floreali.

Un evento tra natura, bellezza e cultura del giardino

La 18ª edizione di Cittanova Floreale 2026 conferma la vocazione della manifestazione a essere non soltanto un mercato, ma anche un momento di divulgazione e sensibilizzazione. Il pubblico avrà la possibilità di avvicinarsi al mondo delle piante ornamentali, delle specie rare e delle soluzioni verdi più adatte agli spazi urbani e privati, in un contesto pensato per favorire curiosità, conoscenza e partecipazione.

In un periodo in cui cresce l’attenzione verso l’ambiente, la sostenibilità e la qualità degli spazi verdi, iniziative come questa assumono un valore ancora più significativo. La cura delle piante, la scelta di varietà adatte al clima, il recupero del rapporto con la natura e la riscoperta del giardinaggio diventano elementi centrali di un evento che unisce bellezza estetica e consapevolezza ambientale.

La Villa Comunale “Carlo Ruggiero” come cornice della manifestazione

A rendere speciale l’appuntamento sarà anche la cornice della Villa Comunale “Carlo Ruggiero”, luogo simbolico di Cittanova e spazio ideale per accogliere una manifestazione dedicata al verde. Tra viali, aree alberate e scorci naturali, la villa offrirà ai visitatori un’atmosfera suggestiva e conviviale, perfetta per passeggiare tra gli espositori e lasciarsi conquistare da colori, profumi e installazioni floreali.

La scelta della Villa Comunale non è casuale: l’evento si inserisce in un contesto che richiama naturalmente il tema della cura del paesaggio e della valorizzazione degli spazi pubblici. Cittanova Floreale diventa così anche un modo per riscoprire il patrimonio verde cittadino, rafforzando il legame tra comunità, territorio e natura.

Ingresso libero e tre giorni per appassionati, famiglie e visitatori

La manifestazione sarà a ingresso libero, un elemento che contribuisce a renderla accessibile a un pubblico ampio e trasversale. Dal 5 al 7 giugno, cittadini e visitatori potranno vivere tre giornate dedicate alla scoperta del mondo botanico, tra acquisti, passeggiate, incontri e momenti di confronto con vivaisti ed esperti.

Per gli appassionati di giardinaggio sarà l’occasione per trovare esemplari particolari e ricevere suggerimenti utili sulla coltivazione. Per le famiglie e i visitatori meno esperti, invece, Cittanova Floreale rappresenterà un’esperienza piacevole e coinvolgente, capace di avvicinare tutti alla bellezza della natura e alla cultura del verde.

Cittanova capitale dei fiori dal 5 al 7 giugno

Con la sua 18ª edizione, Cittanova Floreale si conferma uno degli appuntamenti più attesi della primavera calabrese, capace di coniugare promozione del territorio, passione botanica e valorizzazione degli spazi verdi. La mostra mercato di piante rare e insolite offrirà ai visitatori un viaggio tra colori, essenze e collezioni da giardino, trasformando per tre giorni la città in un punto di riferimento per gli amanti del florovivaismo.

Dal 5 al 7 giugno 2026, la Villa Comunale “Carlo Ruggiero” di Cittanova sarà dunque il centro di un evento pensato per chi ama la natura, per chi cerca idee nuove per il proprio giardino e per chi desidera trascorrere del tempo in un’atmosfera accogliente, profumata e ricca di bellezza.