Tilde Minasi: “straordinaria vittoria di Cannizzaro, si chiude una delle pagine più buie di Reggio Calabria”

È un risultato storico per Reggio Calabria. Francesco Cannizzaro è stato eletto sindaco con una percentuale plebiscitaria che sfiora il 70% dei consensi, segnando una vera e propria svolta politica per la città. La senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi, commenta con entusiasmo il risultato: “Francesco Cannizzaro ha ottenuto un successo straordinario, una vittoria netta e inequivocabile che dimostra la grandissima voglia di riscatto dei reggini. Dopo ben 12 anni, Reggio Calabria torna finalmente alla guida del centrodestra. Si chiude ufficialmente una delle pagine più buie per il nostro territorio: i cittadini hanno scelto di voltare pagina, lasciandosi alle spalle il disastro politico e amministrativo della sinistra targata Falcomatà, che ha paralizzato e mortificato la città troppo a lungo”.

La parlamentare sottolinea anche il valore della vittoria per l’intera coalizione: “Ci tengo a sottolineare ed evidenziare che questa è un’eccezionale vittoria di Francesco Cannizzaro, ma è anche il successo di tutto il centrodestra. Una coalizione che, correndo unita e compatta, sta dimostrando concretamente di saper dare grandi e ottimi risultati, confermando un trend vincente sia a livello regionale che a livello nazionale”.Guardando ai risultati della Lega, Minasi aggiunge: “Dai seggi stanno arrivando indicazioni decisamente buone e confortanti per il nostro partito. Attendiamo la giornata di domani per entrare nel dettaglio ed esprimere ogni commento definitivo sull’esito complessivo delle liste, dato che lo spoglio è ancora in corso. Ma intanto ci godiamo la grandissima vittoria di Cannizzaro e lo straordinario traguardo di tutta la coalizione unita”. La senatrice conclude guardando al futuro della città: “Da oggi comincia una nuova era per Reggio Calabria, che tornerà a occupare il ruolo centrale e strategico che merita. Buon lavoro a Francesco, la Lega e tutto il centrodestra saranno al suo fianco per far risorgere la nostra splendida città”.