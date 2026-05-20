Tifosi del Palermo sotto l’hotel del Catanzaro per disturbare il sonno dei giallorossi: scattano le denunce

Fuochi d’artificio, botti e fumogeni hanno interrotto il riposo dei calciatori del Catanzaro, ospiti di un hotel in una borgata marinara, in vista della partita di ritorno di stasera al Barbera contro il Palermo. All’andata i giallorossi hanno ottenuto una vittoria per 3-0, un risultato che difatti ipoteca il passaggio del turno, a meno di clamorosi ribaltoni. Intorno alle 3 del mattino, però, alcuni sostenitori hanno provato a disturbare il sonno della squadra avversaria, nell’obiettivo di arrecare un danno in vista della partita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da una segnalazione al numero unico per le emergenze. Quattro persone sono state denunciate a piede libero per possesso di materiale pirotecnico e disturbo della quiete pubblica, mentre non si esclude l’emissione del Daspo. I carabinieri hanno anche sequestrato una batteria di fuochi inesplosi.