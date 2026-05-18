The Sicily International Folk Festival: 11 gruppi, dagli USA alla Sicilia, in piazza in 3 località siciliane | INFO

Dagli Stati Uniti alla Sicilia in occasione del “The Sicily International Folk Festival”. La macchina organizzativa in moto da mesi, sta completando gli ultimi ritocchi per uno degli appuntamenti immancabili ogni anno a maggio dedicato alla rassegna internazionale dei gruppi folk e formazioni folkloristiche nelle varie espressioni. Nato dalla ormai consolidata sinergia tra l’APS MediterraneArtè e le agenzie EuroArt Production Italia e Leon Promotion Malta, con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, il Festival si svolgerà dal 22 al 24 maggio nelle città di Taormina, Acireale e Letojanni, con la partecipazione di 11 gruppi che porteranno un vasto mix di culture da diverse parti d’Europa e d’Italia con la novità in questa quarta edizione della presenza di un gruppo che arriva direttamente dagli Stati Uniti.

Gli altri gruppi partecipanti invece provengono da: Svizzera, Serbia, Germania. A questi si aggiungono i gruppi italiani delle regioni della Valle D’Aosta e Sardegna e naturalmente la tradizione folk nostrana tramandata di generazione in generazione dai gruppi siciliani. Con la loro verve, fatta di musica, canti, danze, utilizzando anche strumenti antichi e naturalmente in abiti ricamati a mano che rappresentano il Paese di provenienza, gli undici gruppi animeranno le piazze richiamando a sè la curiosità dei visitatori.

Si inizia venerdì 22 maggio con la sfilata ed esibizione lungo il centrale Corso Umberto di Taormina a partire dalle 18; da qui poi ci si sposta nella città del barocco quale Acireale, dove nel pomeriggio di sabato 23 i gruppi folk risveglieranno il centro storico per chiudere con un’esibizione in Piazza Duomo. Gran finale domenica 24 maggio in Piazza Cagli a Letojanni, dove tutti gli 11 gruppi folk di questa quarta edizione torneranno con le ultime esibizioni facendosi apprezzare dal pubblico con un pizzico di orgoglio.