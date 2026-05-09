Terribile incidente stradale sulla SS106 Taranto-Reggio Calabria: un ferito

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 106, all’altezza di Strongoli Marina, nei pressi della Biomasse. Coinvolte due autovetture. Ferito uno dei conducenti, soccorso dal personale del 118 e successivamente trasportato in ospedale per le cure del caso. L’allarme è scattato poco dopo le 18:30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale Anas, che hanno effettuato i rilievi necessari e gestito la viabilità. Il traffico ha subito rallentamenti per circa un’ora.