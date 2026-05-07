Terremoto, tante scosse in Sicilia tra Enna, Messina e le isole Eolie | MAPPE e DATI INGV

Questa mattina, giovedì 7 maggio 2026, la Sicilia è stata interessata da diverse scosse sismiche. La più intensa, con una magnitudo di 2.9, è stata registrata alle 14:13 al largo delle Isole Eolie, a una profondità di 19 km. Un paio di minuti prima, alle 14:11, un’altra scossa di magnitudo 2.2 è stata rilevata a una profondità di 10 km. Nella stessa giornata, alle 12:05, è stata segnalata una scossa di magnitudo 2.3 nell’area dell’Ennese, con epicentro a soli 6 km da Troina, a una profondità di 32 km. La prima scossa della giornata, alle 6:23, ha colpito il mare Tirreno meridionale con una magnitudo di 2.8 a una profondità di 30 km. Le scosse, pur essendo di bassa intensità, sono state monitorate dalla sala sismica di Roma e hanno destato l’attenzione delle autorità locali.