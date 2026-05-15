Termini Imerese, sequestrati gadget falsi dell’Inter pronti per la festa scudetto | FOTO

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nel corso di un’attività di monitoraggio del web e dei principali social network finalizzata al contrasto della contraffazione online, hanno individuato un’attività commerciale di Termini Imerese, operante nel settore pubblicitario, che promuoveva la vendita di prodotti recanti abusivamente i loghi di squadre calcistiche di Serie A. Le successive attività di approfondimento, condotte dal Gruppo della Guardia di Finanza di Termini Imerese su delega della locale Procura della Repubblica, hanno consentito di eseguire una perquisizione presso la sede della ditta, nel corso della quale sono stati sequestrati una termopressa utilizzata per la realizzazione dei prodotti e numerosi articoli contraffatti, costituiti prevalentemente da bandiere, magliette e termo-adesivi riportanti soprattutto lo stemma dell’Inter, oltre a ulteriori gadget riferiti ad altre squadre.

Il materiale rinvenuto, composto da capi di abbigliamento, accessori e articoli celebrativi non originali, sarebbe stato destinato alla vendita in occasione della fase conclusiva del campionato e dei festeggiamenti legati al titolo vinto dal Football Club Internazionale. Sarà inoltre richiesta l’adozione di un provvedimento di oscuramento del sito internet e dei profili social utilizzati per pubblicizzare e commercializzare la merce contraffatta, al fine di interrompere ulteriori condotte di vendita abusiva attraverso i canali online.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto alla contraffazione e alla commercializzazione di prodotti non originali, fenomeni che arrecano danni all’economia legale, alterano le regole della concorrenza e ledono i diritti dei consumatori e dei titolari dei marchi. Si rappresenta che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità della persona sottoposta a indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.