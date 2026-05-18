Tennistavolo Calabria, assegnati a Spezzano Albanese i titoli regionali 2026: i NOMI dei vincitori

Grande partecipazione ed entusiasmo al Palazzetto dello Sport di Spezzano Albanese dove, nella giornata di domenica 17 maggio, si sono disputati i Campionati Regionali di V e VI categoria di Tennistavolo 2026. La manifestazione, organizzata dal Comitato FITeT Calabria in collaborazione con la società ospitante e con il gruppo Open Calabria, ha visto la presenza di numerosi atleti provenienti da tutta la regione, protagonisti di una giornata all’insegna dello sport, della passione e del fair play. Presente all’evento anche il Presidente regionale Pino Petralia con il suo vice Giuseppe De Gaio e i consiglieri Paolo Cucci e Corrado Mastroianni. Il presidente Pino Petralia ha premiato gli atleti vincitori delle varie categorie al termine delle finali.

La direzione delle gare è stata affidata al FAR regionale Giovanni Zampaglione, con il supporto del Giudice Arbitro Katia Petroni, che hanno garantito il regolare svolgimento della competizione.

I Campioni Regionali 2026

Quinta Categoria Maschile

Samuele Durante (Montalto Uffugo)

Quinta Categoria Femminile

Maria Grazia Mastroianni (Conflenti)

Sesta Categoria Maschile

Nicola Scuticchio (Piscopio)

Doppio Maschile Quinta Categoria

Antonio Manfredi – Gianfranco Zincone (Nuova Luzzi)

Doppio Maschile Sesta Categoria

Paolo Catania – Nicola Scuticchio (Piscopio)

Doppio Femminile Quinta Categoria

Alice Scuro – Francesca Sposato (Spezzano Albanese)

Doppio Misto Quinta Categoria

Antonio Manfredi – Sara Basile (Nuova Luzzi – Acri)

Il commento del Presidente Pino Petralia

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti gli atleti che hanno preso parte a questa bellissima giornata di sport, alle società sportive presenti, ai tecnici, ai dirigenti, al gruppo Open Calabria per il prezioso supporto organizzativo e all’Amministrazione comunale di Spezzano Albanese per la vicinanza e la collaborazione dimostrate. Un grazie particolare alla società di Spezzano Albanese per l’ospitalità e la perfetta riuscita della manifestazione.

I Campionati Regionali rappresentano ogni anno un momento importante per tutto il movimento calabrese del Tennistavolo, non solo per l’aspetto agonistico ma anche per i valori di amicizia, rispetto e condivisione che questo sport continua a trasmettere. Complimenti a tutti i nuovi campioni regionali 2026 e a tutti i partecipanti per l’impegno e la passione dimostrati”.

La giornata si è conclusa con le premiazioni ufficiali e con grande soddisfazione da parte degli organizzatori, confermando ancora una volta la crescita e l’entusiasmo del movimento pongistico calabrese.