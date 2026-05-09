Tennis in carrozzina, grande partecipazione all’evento di Rocca di Capri Leone | FOTO

Il Parco Urbano “Peppino Grasso” di Rocca di Capri Leone ha ospitato oggi una bellissima giornata di sport, inclusione e partecipazione con l’evento dedicato al Tennis in Carrozzina, organizzato dal Tennis Club Rocca di Capri Leone. Una manifestazione intensa e coinvolgente che ha visto protagonisti atleti straordinari, capaci di trasmettere attraverso lo sport un messaggio autentico di forza, coraggio e determinazione. Numerosa la partecipazione di cittadini, famiglie e appassionati che hanno voluto condividere una giornata all’insegna dello sport e dell’inclusione sociale.

“Eventi come questo – ha dichiarato il Sindaco – ci ricordano quanto lo sport possa diventare uno straordinario strumento di inclusione, speranza e crescita collettiva. Abbiamo vissuto momenti di grande emozione grazie ad atleti che rappresentano un esempio autentico di forza e determinazione. A loro va il grazie di tutta la comunità di Capri Leone”.

L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio ringraziamento al Tennis Club Rocca di Capri Leone, agli organizzatori, ai volontari e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.