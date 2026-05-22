Teatro Vittorio Emanuele di Messina, l’assessore Amata annuncia: “sbloccati i fondi per i cameroni”

“L’approvazione del progetto da 121 mila euro destinato alla ristrutturazione dei cameroni e dei servizi igienici del Teatro Vittorio Emanuele rappresenta un segnale concreto di attenzione verso uno dei principali presìdi culturali della città e dell’intera Sicilia”. Lo dichiara l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata, commentando il provvedimento formalizzato dal commissario straordinario del Comune di Messina, Piero Mattei.“Quando le istituzioni operano in sinergia e con tempestività – prosegue Amata – si riesce a dare risposte efficaci anche a criticità che rischiano di incidere sulla regolare attività artistica e sulla funzionalità di luoghi simbolo della cultura siciliana”. L’assessore regionale ha quindi rivolto un ringraziamento al commissario Mattei “per la sensibilità dimostrata nei confronti del mondo dello spettacolo e per aver attivato rapidamente gli uffici comunali”, sottolineando inoltre il ruolo della governance del Teatro Vittorio Emanuele, guidata dal presidente Orazio Miloro, “che ha posto con attenzione e senso di responsabilità una problematica importante legata alle condizioni degli spazi destinati ad artisti e lavoratori”.

Per Amata, l’intervento rappresenta però soltanto il primo tassello di un percorso più ampio di valorizzazione della struttura

Per Amata, l’intervento rappresenta però soltanto il primo tassello di un percorso più ampio di valorizzazione della struttura. “Il Teatro Vittorio Emanuele è un patrimonio culturale e architettonico di assoluto valore. Dopo questo primo intervento urgente – conclude – sarà necessario lavorare a un progetto complessivo di manutenzione straordinaria dell’intero complesso, attraverso una programmazione condivisa tra tutti gli enti coinvolti”.