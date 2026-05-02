Taurianova, Romeo lancia la campagna elettorale: “nessuna inaugurazione della sede, ogni sera un’occasione per incontrare i cittadini”

Nessuna inaugurazione ufficiale della sede. La campagna elettorale del candidato sindaco Domenico Romeo parte con una scelta precisa: “ogni sera un’occasione per incontrare la città, nella sede del comitato ma anche nei quartieri, nelle frazioni, tra le persone. Una scelta che accompagna la presentazione del programma della lista Alba Nuova e che ne rappresenta anche il metodo”. “Non un giorno solo – spiega Domenico Romeo – ma un confronto quotidiano. Abbiamo scelto di iniziare così perché crediamo che la politica debba tornare ad essere presenza reale, ascolto continuo, relazione diretta con i cittadini”.

“Una linea che si riflette anche nella composizione della lista, costruita con l’obiettivo di rappresentare in modo ampio e concreto il territorio. Elemento significativo è la presenza di quattro consiglieri dell’ultima consiliatura – espressione dell’esperienza amministrativa recente – che hanno avuto il coraggio di intraprendere un nuovo percorso politico. Si tratta dei consiglieri Bellantonio, Di Giorgio e Gallo, insieme alla consigliera Grazia Arcuri, che nel corso della consiliatura ha assunto una posizione autonoma, segnata anche dalla scelta di non partecipare ai lavori consiliari come forma di dissenso. Una scelta che è un segnale di responsabilità e di libertà, maturato nel corso degli anni. Accanto a loro, una squadra composta da candidati provenienti da diverse esperienze”, rimarca Romeo.

La lista presenta una piena parità tra uomini e donne

La lista presenta una piena parità tra uomini e donne, con otto candidati per ciascun genere. “Non è una scelta formale – sottolinea Romeo – ma un equilibrio che riteniamo naturale e necessario”. Completano la squadra giovani, professionisti, lavoratori e rappresentanti di diverse realtà sociali, con una presenza diffusa tra centro cittadino, frazioni e contrade. “È una lista che nasce dal territorio – conclude Romeo – e che al territorio vuole tornare ogni giorno, con serietà e presenza”. Gli incontri proseguiranno nei prossimi giorni, con appuntamenti serali nella sede del comitato e diffusi in tutta la città, aperti al confronto diretto con i cittadini.