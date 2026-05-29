Taurianova, prima uscita ufficiale per Romeo: “sarò il sindaco di tutti” | INTERVISTA

Prima uscita ufficiale per il neo-eletto sindaco di Taurianova, Domenico Romeo, che ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha delineato le prime linee guida del suo mandato amministrativo. Un debutto pubblico dal forte valore politico e istituzionale, segnato da un messaggio di unità rivolto all’intera comunità taurianovese.

Domenico Romeo apre il mandato con un messaggio di unità

La prima uscita ufficiale di Domenico Romeo da neo-eletto sindaco di Taurianova si è concentrata su un punto chiave: la necessità di ricucire, coinvolgere e amministrare nell’interesse generale della città. Il nuovo primo cittadino ha voluto lanciare un messaggio chiaro alla comunità, sottolineando che il suo mandato sarà orientato alla massima apertura. Romeo ha dichiarato: “Sarò il sindaco di tutti”. Una frase breve, ma politicamente significativa, perché colloca l’inizio del mandato sotto il segno dell’inclusione istituzionale. Dopo la competizione elettorale, il sindaco punta a presentarsi come guida dell’intera città, con l’obiettivo di affrontare le questioni più urgenti del territorio attraverso un’azione amministrativa condivisa e concreta.

Le linee guida del nuovo mandato a Taurianova

Nel corso dell’intervista con Graziano Tomarchio, il neo-eletto sindaco ha tracciato le linee guida del nuovo corso amministrativo. L’obiettivo indicato è quello di lavorare sulle problematiche più urgenti di Taurianova, assicurando massimo impegno e attenzione alle esigenze della cittadinanza. Il mandato di Domenico Romeo si apre quindi con una promessa di presenza e responsabilità. Il primo cittadino ha scelto di puntare fin da subito sul rapporto diretto con il territorio, evidenziando la volontà di affrontare le priorità amministrative con determinazione.

La futura giunta comunale e l’apertura agli esperti

Uno dei temi più rilevanti affrontati durante l’intervista riguarda la composizione della futura giunta comunale di Taurianova. Incalzato da Graziano Tomarchio sulla squadra di governo e sulla possibilità che l’esecutivo sia formato soltanto da consiglieri eletti, Domenico Romeo ha aperto alla presenza di competenze esterne.

Il sindaco ha infatti annunciato che nella futura giunta ci sarà spazio anche per qualche esperto. Si tratta di un’indicazione politica importante, perché lascia intendere la volontà di costruire un esecutivo non basato esclusivamente sugli equilibri consiliari, ma anche sulla qualità delle competenze necessarie ad affrontare i dossier più delicati.