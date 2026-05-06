Taurianova: incontro pubblico con il candidato sindaco Romeo, interverranno Giannetta e Crinò

E’ organizzato un incontro pubblico con il candidato Sindaco di Taurianova, Domenico Romeo, che si terrà domenica 10 maggio alle ore 18:30 presso la sede elettorale di Corso XX Settembre 54, a Taurianova (RC). Nel corso dell’evento interverranno l’Onorevole Domenico Giannetta, capogruppo Forza Italia al Consiglio Regionale della Calabria, e l’Onorevole Giacomo Pietro Crinò, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria, che incontreranno i candidati della lista Alba Nuova.
“L’incontro rappresenterà un’importante occasione di confronto sui temi centrali per il futuro del territorio; per questo motivo, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare“, c’è scritto in una nota.