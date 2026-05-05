Taormina ospiterà la 16ª edizione di Taobuk | DETTAGLI

La sedicesima edizione di Taobuk, il Taormina International Book Festival, si svolgerà dal 18 al 22 giugno nella suggestiva città siciliana di Taormina. Durante questi cinque giorni, oltre 200 tra scrittori, filosofi, scienziati e artisti provenienti da 30 paesi si riuniranno per un confronto sul tema centrale della manifestazione: la fiducia. Questa parola chiave sarà esplorata non solo come radice etica della società, ma anche come forza generativa della convivenza civile e della speranza per il futuro. Il concetto di fiducia diventa quindi una vera e propria scommessa per il domani, un’idea che attraversa le epoche e le culture, ed è fondamentale per il benessere collettivo.

La presidente e direttrice artistica di Taobuk, Antonella Ferrara, ha parlato del rischio e del coraggio legato al dare e chiedere fiducia. “Una richiesta di reciprocità che ammette le fratture ma indica anche la possibilità della loro ricomposizione. Senza fiducia, nessuna democrazia può reggere, nessuna economia può svilupparsi, nessuna comunità può riconoscersi come tale”, ha affermato Ferrara, ribadendo l’importanza di questa dimensione per il progresso della società.

Un evento che promuove la cultura come motore di sviluppo

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha sottolineato il valore culturale di Taobuk, definendolo una dimostrazione di come la cultura possa diventare un motore concreto di sviluppo per la Sicilia. “La Regione Sicilia sostiene con convinzione questa manifestazione perché ha saputo trasformare Taormina in una capitale del turismo culturale, generando valore economico, visibilità e prestigio“, ha affermato Schifani, facendo riferimento al potenziale di questa iniziativa per accrescere l’appeal della regione su scala internazionale.

Anche il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha evidenziato l’importanza di Taobuk, definendolo uno degli esempi più concreti di come la cultura possa tradursi in sviluppo e visione per una città. “Non è solo un evento internazionale, ma uno strumento di crescita che genera attrattività ed economia”, ha dichiarato De Luca, sottolineando come il festival rappresenti un’occasione unica per Taormina di consolidare il proprio ruolo di polo culturale di rilevanza globale.

I Taobuk Award 2026: i premiati di quest’anno

In occasione della sedicesima edizione di Taobuk, saranno assegnati i prestigiosi Taobuk Award a una serie di personalità internazionali che si sono distinte nel mondo della cultura e delle arti. Tra i premiati di quest’anno figurano il premio Nobel per la Letteratura Abdulrazak Gurnah, lo scrittore giapponese Haruki Murakami, la scrittrice italiana Dacia Maraini, l’autore britannico Jonathan Coe, e l’investigatore italiano Donato Carrisi. A questi si aggiungono il poeta siriano Adonis, la poetessa Rupi Kaur, l’artista britannico Anish Kapoor, il cardinale Gianfranco Ravasi, il direttore d’orchestra Vitali Alekseenok, la premio Nobel per l’Economia Esther Duflo, e l’artista Valerio Adami, che ha realizzato il Manifesto di Taobuk 2026.

I Taobuk Award non solo celebrano il talento individuale, ma rafforzano anche il messaggio di fiducia e interconnessione tra le culture, al centro di questa edizione del festival. Ogni premio riflette l’impegno di questi protagonisti nel contribuire al dibattito globale e alla crescita delle rispettive discipline, dall’arte alla letteratura, dalla musica alla scienza.