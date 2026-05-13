Tangenziale di Messina, via libera alla ripavimentazione: investimento da oltre 24,9 milioni

Via libera al progetto di ripavimentazione della Tangenziale di Messina. È stata controfirmata dal presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane, Filippo Nasca, la convenzione con il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, passaggio che consente l’avvio dell’iter relativo all’intervento sulla tratta autostradale. L’opera interesserà entrambe le carreggiate dell’A20 Messina-Palermo, nel tratto compreso tra il km 0+000 e il km 20+500. Si tratta di un intervento rilevante per la sicurezza e l’ammodernamento della viabilità autostradale messinese, con un investimento complessivo pari a 24.906.607,65 euro.

Il finanziamento rientra nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027, in attuazione degli indirizzi del Governo regionale e dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. Il progetto prevede diversi interventi tecnici sulla sede stradale e sulle infrastrutture presenti lungo la tratta. Tra le opere programmate figurano il risanamento profondo dei tratti a fine vita utile con asfalto drenante, il miglioramento delle caratteristiche funzionali e dei livelli di sicurezza, l’impermeabilizzazione dei viadotti con cappa asfaltica e la sostituzione di alcune linee di giunto ammalorate.