Tajani: “congratulazioni a Cannizzaro. Ci mancherai in Parlamento, ma otterrai grandi risultati per la tua amata Reggio”

“Congratulazioni a Francesco Cannizzaro eletto con grande consenso nuovo sindaco di Reggio Calabria. Grazie alle sue capacità sono certo che otterrà grandi risultati per la sua amata città. Caro Ciccio ci mancherai tanto in Parlamento, ma continuerai ad essere un punto di riferimento per tutto il Sud e per tutto il nostro movimento politico a livello nazionale. Auguri di buon lavoro!”. Così, sui social, il leader di Forza Italia, vice Premier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si complimenta con Francesco Cannizzaro, nuovo Sindaco di Reggio Calabria.