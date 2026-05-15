Tajani chiude a ogni accordo con la sinistra: “Forza Italia è alternativa, siamo il centro del centrodestra”

Antonio Tajani chiude in modo netto a qualsiasi ipotesi di accordo tra Forza Italia e i partiti della sinistra. La presa di posizione del leader azzurro è chiara e punta a riaffermare la collocazione politica del partito all’interno del centrodestra, nel solco dell’esperienza fondata da Silvio Berlusconi.La notizia principale è proprio questa: Forza Italia non intende aprire trattative, intese o convergenze con la sinistra, né in forma pubblica né attraverso accordi riservati. Tajani sceglie parole inequivocabili per respingere ogni lettura diversa e per confermare la fedeltà del partito alla coalizione di centrodestra. In una fase politica in cui il tema delle alleanze torna spesso al centro del dibattito, il segretario nazionale di Forza Italia rivendica la coerenza come tratto distintivo degli azzurri e ribadisce che l’unico percorso possibile resta quello già indicato dagli elettori.

Tajani: “Forza Italia è alternativa alla sinistra”

La dichiarazione di Antonio Tajani definisce in modo diretto il posizionamento politico di Forza Italia. Il leader azzurro afferma: “Forza Italia è alternativa alla sinistra. Siamo il centro del centro-destra che Berlusconi ha fondato. Per Forza Italia non esistono altre strade se non quelle della coerenza. Non abbiamo alcuna intenzione di fare accordi né sotto banco né alla luce del sole con i partiti della sinistra. Capisco che qualcuno pur di andare al governo sia disposto a tradire programmi, elettori e la propria identità. Noi non siamo così. Quello della compatibilità politica è un tema che affligge il M5S e Conte da quando sono nati e lo dimostra il fatto che abbiano governato con tutti. Questo accade quando non si hanno le idee chiare. Per quanto ci riguarda non esistono poteri forti in grado di condizionare le nostre scelte. L’unico potere forte che riconosciamo è quello del popolo che ci ha votato per governare insieme ai nostri alleati nel centro-destra”.