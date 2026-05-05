Successo per la rievocazione della Battaglia del 1815: protagonista Gioacchino Murat, morto successivamente in Calabria | VIDEO

Si chiude con numeri significativi la XXV edizione della Rievocazione storica della Battaglia di Tolentino del 1815, che nelle giornate del 2 e 3 maggio ha richiamato oltre 2.500 visitatori negli spazi adiacenti al celebre campo di battaglia. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama delle manifestazioni storico-culturali italiane, capace di unire rigore nella ricostruzione e forte coinvolgimento del pubblico.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di circa 300 rievocatori, provenienti da diverse realtà associative, anche dalla Calabria, che hanno dato vita a una rappresentazione dettagliata delle fasi cruciali dello scontro. Attraverso uniformi d’epoca, movimenti militari fedelmente ricostruiti e accampamenti storici, i presenti hanno potuto immergersi in un’atmosfera suggestiva, rivivendo uno dei momenti più significativi della storia italiana.

La Battaglia di Tolentino: un simbolo del Risorgimento italiano

Al centro della manifestazione, la ricostruzione della Battaglia di Tolentino del 1815. Lo scontro vide contrapposti gli eserciti di Gioacchino Murat, re di Napoli, che poi morì a Pizzo in Calabria, e del Barone Federico Bianchi, generale austriaco, in un confronto decisivo per gli equilibri politici della penisola nel periodo post-napoleonico.

Il video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: