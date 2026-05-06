Successo per “Aprile Blu Aut”: a Reggio Calabria concluso il progetto sull’autismo

Si è concluso Aprile Blu Aut, il progetto promosso dalla Cooperativa Intorno a me 1000 colori che, per un intero mese, ha trasformato Reggio Calabria e la sua provincia in uno spazio di incontro, riflessione e partecipazione attiva sul tema dell’autismo. Un percorso intenso, pensato per lasciare un segno concreto sul territorio e accendere una luce su un mondo che chiede di essere compreso, valorizzato e accolto. I riflettori si sono accesi attraverso tre mostre che hanno dato voce all’espressione artistica di bambini e ragazzi della Cooperativa. Disegni, colori e visioni sono stati ospitati a Palazzo Campanella a Reggio Calabria e nei municipi di Palmi e Taurianova, raccontando l’autismo come dimensione ricca di potenzialità, sensibilità e creatività.

Gli eventi hanno ottenuto una significativa attenzione mediatica, contribuendo a portare al centro del dibattito pubblico una narrazione diversa: non solo bisogni, ma anche risorse; non solo fragilità, ma competenze e possibilità. Da anni la Cooperativa Intorno a me 1000 colori opera sul territorio di Reggio Calabria e Palmi al fianco di bambini, ragazzi, adulti e famiglie, costruendo percorsi di supporto e crescita. Nell’ambito di Blu Aut, ha inoltre offerto consulenze gratuite in ambito logopedico, sportivo e valutazioni CAA, confermando un impegno concreto e quotidiano.

Grande partecipazione ha registrato anche il webinar gratuito “Comunicazione e comportamento: strategie e pratiche per casa e terapia”, un momento formativo rivolto alle famiglie. Esperti di rilievo internazionale, come Sara Bassani e Denise Smith, hanno condiviso strumenti operativi e strategie educative, dimostrando come nella quotidianità si possano costruire percorsi efficaci e significativi. Il mese di aprile ha portato anche un importante riconoscimento: la nomina di Anna Maria Arena, presidente della Cooperativa, a responsabile del settore Disabilità, Disturbi dello Spettro Autistico e del Neurosviluppo di ASC Calabria.

Si tratta di un incarico che rappresenta la naturale evoluzione di un impegno radicato e coerente, con un’attenzione particolare anche allo sport come leva fondamentale nei percorsi riabilitativi. “Ringrazio ASC Calabria – ha dichiarato Anna Maria Arena – per la fiducia accordatami. Sarà un percorso fatto di progettualità concrete, formazione e opportunità reali per le famiglie e per il territorio. Il lavoro più bello è quello che lascia un segno.” Con la chiusura di Blu Aut non si conclude un’esperienza, ma si apre una nuova fase. La Cooperativa è già al lavoro per programmare ulteriori iniziative ed eventi, con l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione su temi fondamentali come i disturbi del comportamento, l’autismo e l’inclusione.