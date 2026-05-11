Successo a Pizzo per la 1ª edizione dei “Giochi di Pagaie – Il triangolo delle abilità”. NOMI dei vincitori e CLASSIFICA

Si è conclusa con grande entusiasmo e una straordinaria partecipazione di pubblico e atleti la prima edizione del trofeo interscolastico “Giochi di Pagaie – Il triangolo delle abilità”. La manifestazione, indetta dalla Federazione Italiana Canoa Kayak ed organizzata dal Dragon Team Reggio Calabria con la collaborazione del Canoa Club Enotria, ha segnato il debutto di un format innovativo che punta a unire sport, scuola e territorio attraverso i valori della canoa.

L’evento ha visto scendere in acqua ben 40 giovani atleti che si sono sfidati in batterie sprint individuali e avvincenti staffette. Il clima di sana competizione e lo spirito di squadra hanno caratterizzato ogni fase della giornata, dimostrando l’alto livello di preparazione e la passione dei partecipanti. Cinque istituti scolastici tra Calabria e Sicilia hanno risposto alla chiamata, portando in acqua i propri migliori equipaggi. Al termine di una serie di gare combattute fino all’ultima pagaiata, la classifica finale ha visto il trionfo del L.S.S. Alessandro Volta di Reggio Calabria, che si è aggiudicato il trofeo con un importante distacco sull’istituto secondo classificato.

Grande soddisfazione espressa dal Tecnico Santo Cagliostro promotore ed organizzatore dell’evento. Un ringraziamento particolare va rivolto all’Istituto Nautico di Pizzo, che ha ospitato la manifestazione con una professionalità esemplare. L’accoglienza e la gestione logistica sono state all’altezza di una gara ufficiale della Federazione Italiana Canoa Kayak, garantendo la sicurezza degli atleti e il perfetto svolgimento del programma tecnico. La collaborazione tra le scuole e gli organizzatori è stata il vero motore del successo dell’evento.

Vista la grande riuscita di questa edizione d’esordio, l’auspicio degli organizzatori e dei docenti è quello di rendere i “Giochi di Pagaie” un appuntamento fisso nel calendario sportivo regionale. Si punta già a replicare, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente il successo e il numero di partecipanti nella seconda edizione del trofeo.