Studenti in visita al Museo Faunistico Diorama di Campo Calabro: un’esperienza immersiva tra natura, conoscenza e condivisione

Lunedì 4 maggio, studenti delle classi prime del territorio hanno avuto l’opportunità di partecipare a una visita guidata al Museo Faunistico Diorama di Campo Calabro, trasformando una semplice uscita didattica in un’esperienza educativa unica. Il percorso, pensato per avvicinare i giovani alla fauna attraverso un approccio immersivo, ha combinato osservazione scientifica, curiosità e meraviglia, permettendo ai ragazzi di esplorare la biodiversità in modo diretto e coinvolgente.

Le ambientazioni realistiche e le ricostruzioni dettagliate degli ecosistemi hanno offerto una visione autentica degli animali nel loro habitat naturale. Gli studenti hanno potuto osservare comportamenti e relazioni ecologiche, comprendendo l’importanza della tutela ambientale. La visita si è trasformata in un laboratorio di apprendimento, dove la teoria si è connessa alla realtà, rendendo l’esperienza più concreta e significativa.

Un altro valore aggiunto dell’iniziativa è stato il contributo dei dottori naturalisti Giuseppe Martino, Andrea Ciulla, Carlo Calabrò e Salvatore Piromalli, che hanno accompagnato gli studenti durante il percorso. Grazie alla loro esperienza, l’approccio didattico è stato ancora più vivo, stimolante e interdisciplinare, toccando temi di scienze, geografia, educazione civica e sensibilità ambientale.

Oltre agli aspetti didattici, la visita ha rappresentato un momento di aggregazione, favorendo la collaborazione tra i compagni di classe e creando un ambiente di partecipazione attiva. La condivisione di stupore, domande e riflessioni ha permesso agli studenti di sentirsi parte di un percorso comune, rafforzando il senso di gruppo e il lavoro di squadra. Questa esperienza non ha solo arricchito gli studenti con nuove conoscenze scientifiche, ma ha anche suscitato nuove consapevolezze sul valore della natura, sulla responsabilità verso il pianeta e sull’importanza di imparare insieme.