Stromboli: aumento dell’attività effusiva, colata lavica raggiunge la costa

Un incremento dell’attività effusiva da tracimazione è stato registrato da ieri sera dall’aera craterica Nord dello Stromboli. La colata lavica è avanzata lungo la Sciara del Fuoco fino a raggiungere la linea di costa intorno alle 03:00 della notte scorsa. E’ quanto emerge dal monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio Etneo, di Catania. Prosegue l’attività stromboliana in entrambe le aree crateriche Nord e Centro-Sud dello Stromboli. Dal punto di vista sismico l’ampiezza media del tremore vulcanico si attesta attualmente all’interno della fascia dei valori medi.