Stretto-Art, ritorna la nuova edizione al Giardino Corallo di Messina

Il 2026 segna un passaggio chiave per StrettoCrea: il ritorno di Stretto-Art, con una seconda edizione completamente riformulata per alzare l’asticella del mondo dell’arte cittadino. Dopo l’anteprima annunciata sul palco del Day Zero, arriva ora la conferma ufficiale: l’appuntamento è fissato per sabato 20 e domenica 21 giugno nella cornice del Giardino Corallo. Dopo una prima edizione nel 2024 al Palacultura, che ha visto tra gli ospiti di punta Murubutu, Stretto-Art torna con un’impostazione più ambiziosa: non più solo un evento, ma uno spazio culturale in grado di connettere artisti, pubblico e realtà del territorio in un unico luogo.

“Abbiamo deciso di riprendere questo format con l’obiettivo preciso di trasformarlo in un punto di riferimento per il panorama artistico messinese e siciliano” – dichiara Giuseppe Mulfari, Presidente di StrettoCrea. “Negli ultimi anni l’interesse verso l’arte è cresciuto in modo evidente. Stretto-Art nasce per intercettare questa energia e darle una struttura, creando un evento capace di generare valore reale per artisti e pubblico“. La nuova edizione punta su un format più dinamico, aperto e immersivo, in cui esposizioni, performance e contaminazioni tra linguaggi artistici diventano parte di un’esperienza unica. La scelta del Giardino Corallo è stata fatta appositamente per rendere il festival più accessibile, vivo e coinvolgente. Tra le novità, la collaborazione con lo street artist Nessun Nettuno, autore della locandina ufficiale del 2026, simbolo di una direzione chiara: creare un immaginario artistico radicato sul territorio.

“Stretto-Art vuole diventare un luogo di riferimento per la bellezza e per il cambiamento” – afferma Giandomenico Arnao, Direttore Artistico del festival. “Non solo esposizione, ma un processo attivo che coinvolge la città. La cultura è uno strumento concreto di crescita, e questo evento vuole incidere in modo diretto”. A sostenere questa visione ci sono già i primi partner, ovvero la Fumetteria La Torre Nera e MessinaCon, con ulteriori collaborazioni che verranno annunciate nelle prossime settimane. Nei prossimi giorni sarà inoltre online il sito ufficiale StrettoArt.it, che diventerà il punto di riferimento per consultare il programma completo, restare aggiornati sugli annunci e scoprire modalità e opportunità di partecipazione