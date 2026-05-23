Stretto-Art 2026, annunciati i primi ospiti del Festival | NOMI

Inizia il conto alla rovescia per Stretto-Art con i primi ospiti ufficiali di questa seconda edizione. VICK e Tommaso Malatesta, esponenti della nuova scena musicale messinese ed appartenenti al roster di Tuma Records, etichetta discografica indipendente in ascesa nel panorama siciliano, saranno fra i protagonisti della manifestazione fieristica, esibendosi sul palco del Giardino Corallo di Messina rispettivamente nelle serate di sabato 20 e domenica 21 giugno.

Stretto-Art si svolgerà nella giornata di sabato 20 giugno dalle ore 17:00 alle ore 01:00, e domenica 21 giugno dalle ore 10:30 alle ore 01:00. Per tutte le info sulla manifestazione è online il sito ufficiale https://www.strettoart.it/ e la pagina Instagram @stretto_art.