Straordinaria partecipazione all’Infiorata di Melito di Porto Salvo: stasera la grande chiusura con un concerto speciale

La terza edizione dell’Infiorata Melitese sta regalando emozioni straordinarie. Vedere le strade di Melito di Porto Salvo riempirsi di colori, arte e, soprattutto, di una partecipazione così massiccia riempie di orgoglio e gioia gli organizzatori. ​Proprio a causa di questo straordinario e inaspettato afflusso di persone che ha superato ogni più rosea previsione si sono verificati forti disagi alla viabilità e al traffico. Di questo gli organizzatori si scusano con tutti i partecipanti ma non ci si aspettava una risposta così imponente e questa esperienza servirà come monito per gestire ancora meglio i flussi nelle prossime edizioni.

​L’entusiasmo è la linfa vitale di questa manifestazione e la pazienza dei partecipanti è stata preziosa. ​La festa, però, non finisce qui! Per ringraziare tutti e vivere insieme il gran finale di questa meravigliosa tre giorni, gli organizzatori danno appuntamento a questa sera, 31 maggio, alle ore 20:30 con il grande concerto live di Lorenzo Fragola.