Stagione del pescespada, a Messina il sorteggio delle “poste” per le feluche

Nella giornata di ieri, 18 marzo, presso la sede della Capitaneria di porto di Messina – Autorità Marittima delle Stretto si è tenuto il tradizionale sorteggio delle “Poste”. I Capi barca delle “feluche” si sono riuniti per procedere al tradizionale sorteggio per l’assegnazione delle poste. Il sorteggio è stato, come spesso accade, un momento di confronto tra i principali attori di questo particolare tipo di pesca. Allo stesso hanno partecipato i rappresentanti delle 11 feluche Messinesi e delle 3 feluche Calabresi appartenenti alla marineria di Scilla.

Pertanto è stata formalmente avviata la stagione della caccia al pescespada che partirà il primo giugno. Vengono utilizzate le cosiddette “feluche”, unità da pesca provviste di antenna e passerella che rappresentano una delle peculiarità dello Stretto di Messina. In questo particolarissimo tipo di pesca non si usano “esche”, ma ogni feluca segue le fasi dell’avvistamento e dell’inseguimento che culmina con il lancio dell’arpione. Una tecnica che affonda le proprie radici nei tempi antichi.

Fase propedeutica all’inizio della stagione di pesca è proprio l’assegnazione delle cosiddette “poste”, ovvero, porzioni di mare sulla sponda messinese nel tratto che va da villaggio Paradiso a Punta Faro. Le poste, seguendo usi e costumi dell’antica marineria, rappresentano il luogo preposto allo svolgimento della giornata di caccia.