SS 280 “Dei Due Mari”: chiusura notturna per lavori in direzione Lamezia Terme

Per consentire l’esecuzione degli interventi di completamento relativi alla sostituzione delle barriere lungo la SS 280 “Dei Due Mari”, si rende necessaria la chiusura temporanea al traffico della SS 280 in direzione Lamezia Terme nel tratto compreso tra il km 31,200 e il km 28,500, in provincia di Catanzaro. Nel dettaglio, il provvedimento interesserà tutte le corsie della SS 280 in direzione Lamezia Terme, comprese le rampe di innesto provenienti dalla SS 109 bis (Viale de Filippis) e da Via Lucrezia Della Valle fino allo svincolo di Germaneto.

La limitazione sarà attiva dalle ore 20:00 di lunedì 11 maggio fino alle ore 05:00 di martedì 12 maggio 2026. Le attività si rendono necessarie al fine di garantire la sicurezza degli operatori impegnati nei lavori lungo il tratto attualmente interessato dal doppio senso di circolazione, disposto a seguito della chiusura della fornice in direzione Catanzaro della galleria Sansinato.

Durante le attività sarà predisposta apposita segnaletica temporanea per indirizzare la circolazione e interdire l’accesso alle rampe di immissione sulla SS 280 in direzione Lamezia Terme. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.