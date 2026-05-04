Sripirom accolto da eroe: il capitano della Reggio BIC celebrato in Thailandia dopo il trionfo in Eurocup

Il ritorno in patria di Pongsakorn Sripirom, capitano della Reggio BIC, si è trasformato in un momento storico per tutto il movimento paralimpico asiatico. L’atleta thailandese, protagonista della vittoria dell’Eurocup 2026 con la formazione calabrese, è stato accolto con grande entusiasmo e orgoglio dalle istituzioni sportive del suo Paese. Sripirom – noto anche come “Baz” – è entrato nella storia come il primo atleta thailandese con disabilità a vincere un trofeo europeo di club nel basket in carrozzina, un traguardo mai raggiunto prima da un rappresentante della Thailandia.

Un successo che assume ancora più valore considerando il suo ruolo di leader nella squadra Reggio Calabria Basket in Carrozzina, con cui milita dal 2021 e di cui è diventato capitano, trascinando il gruppo fino al trionfo continentale nella stagione 2026.

Nella giornata del 4 maggio, Sripirom è stato ufficialmente ricevuto da Maitri Kongruang, presidente dell’Associazione Sportiva Disabili della Thailandia, insieme a Pithaya Prathin, commissario tecnico della nazionale di basket in carrozzina. Un’accoglienza calorosa che ha celebrato non solo il successo personale dell’atleta, ma anche il valore simbolico della sua impresa per l’intero movimento sportivo del Paese.

“È un esempio importante per tutti gli atleti disabili thailandesi – ha dichiarato Kongruang –. Dimostra che è possibile competere ai massimi livelli internazionali e portare il nome della Thailandia sulla scena europea. Questo risultato rappresenta un grande passo avanti anche per lo sviluppo del basket in carrozzina nel nostro Paese”.

Visibilmente emozionato, Sripirom ha condiviso il suo orgoglio per il traguardo raggiunto: “mi sento onorato di aver dato visibilità alla Thailandia. Voglio dimostrare che gli atleti con disabilità possono rappresentare il proprio Paese con successo e dignità”.

L’attenzione sarà poi rivolta ai prossimi impegni internazionali: Sripirom è infatti atteso con la nazionale thailandese ai Para Games asiatici 2026, in programma a Nagoya, dove proverà a confermare il suo straordinario momento di forma anche sul palcoscenico continentale.