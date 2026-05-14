Sorteggio Playoff Serie C, ufficiali gli accoppiamenti del 2° Turno Nazionale: l’avversario del Catania

I risultati di ieri, non senza sorprese, hanno decretato le qualificate al Secondo Turno Nazionale playoff di Serie C. Ora, per la prima volta, nel tabellone entreranno anche le seconde dei tre gironi, ovvero Brescia, Ascoli e Catania. Sono le tre teste di serie, insieme alla migliore delle qualificate, il Ravenna, e affronteranno le altre quattro qualificate dal turno precedente. A decretare gli accoppiamenti, il sorteggio appena concluso.

Teste di serie

Union Brescia (seconda nel girone A)

Ascoli (seconda nel Girone B)

Catania (seconda nel Girone C)

Ravenna (vincente del 1° turno fase nazionale)

Non teste di serie

Lecco (vincente del 1° turno fase nazionale)

Salernitana (vincente del 1° turno fase nazionale)

Casarano (vincente del 1° turno fase nazionale)

Potenza (vincente della Coppa Italia Serie C)

Il calendario dei playoff

Questo il calendario fino alla finale. Si gioca sempre su due sfide, andata e ritorno, col vantaggio del fattore campo e del doppio pari (no supplementari e rigori) per le teste di serie.

Andata 2° turno fase playoff nazionale: domenica 17 maggio 2026

Ritorno 2° turno fase playoff nazionale: mercoledì 20 maggio 2026

Andata semifinali: domenica 24 maggio 2026

Ritorno semifinali: mercoledì 27 maggio 2026

Andata finale: martedì 2 giugno 2026

Ritorno finale: domenica 7 giugno 2026

Gli accoppiamenti: ecco cosa ha decretato il sorteggio

Questi gli accoppiamenti ufficiali: