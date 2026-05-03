Sono 21! L’Inter batte 2-0 il Parma ed è Campione d’Italia: la rivincita di Chivu sullo scetticismo

Raccogliere l’eredità di Simone Inzaghi, l’allenatore che ha portato l’Inter per 2 volte in finale di Champions League, era parecchio difficile. Farlo arrivando da una realtà di bassa classifica come quella di Parma, alla seconda vera esperienza da allenatore, la primissima in una big. L’esperienza da calciatore in nerazzurro ha aiutato di sicuro, partita dopo partita, Christian Chivu ha conquistato i tifosi e ribaltato lo scetticismo. Infruttuosa la campagna europea, poi a capofitto sul campionato. L’Inter si è staccata nel finale di stagione da Napoli e Milan e ha vinto meritatamente il suo 21° Scudetto.
La certezza matematica contro il Parma ha il sapore di una chiusura del cerchio per l’allenatore romeno. Serviva almeno un punto, ne sono arrivati 3: Thuram al 45’+1 e Mkhitaryan all’80’ hanno stappato la festa nerazzurra trasferitasi da San Siro a Piazza Duomo. A 3 giornate dal termine, l’Inter sale a +12 sul Napoli secondo. Staccato il Milan sconfitto oggi dal Sassuolo. Quarta la Juventus fermata dal Verona. Como e Roma hanno ancora chance di agguantare la zona Champions League. In coda, Pisa e Verona già retrocesse, è lotta fra Cremonese e Lecce per l’ultimo posto sulla carrozza che va verso la Serie B.
Classifica Serie A
- Inter 82
- Napoli 70
- Milan 67
- Juventus 65
- Como 62
- Roma 61
- Atalanta 55
- Bologna 49
- Sassuolo 49
- Lazio 48
- Udinese 47
- Parma 41
- Torino 41
- Genoa 40
- Cagliari 37
- Fiorentina 37
- Lecce 32
- Cremonese 28
- Verona 20
- Pisa 18