Sondaggi politici, lo stato di salute dei partiti a 12 giorni dalle elezioni comunali | DATI

Il sondaggio SWG, divulgato da La7, ha offerto uno spunto interessante sulle tendenze politiche a circa due settimane dalle elezioni amministrative in molti comuni italiani tra cui Reggio Calabria e Messina. Sebbene le posizioni principali restino stabili, alcuni cambiamenti nei dati di consensi suggeriscono dinamiche nuove e potenzialmente significative.

I dati dei partiti: Fdi primo, il Pd insegue

Secondo il sondaggio SWG, Fratelli d’Italia resta stabile al 28,8%, seconda forza il Pd, in crescita dello 0,2% al 22%, poi il M5S che al contrario perde lo 0,2% e si assesta al 12,2%. Forza Italia stabile al 7,5%, mentre Alleanza Verdi e Sinistra arretra di un decimale e si attesta al 6,8%; poi la Lega, che sale dello 0,1% e si porta al 6,2%. Futuro Nazionale del Generale Vannacci, in crescita dello 0,3%, arriva al 3,9%; poi Azione al 3,4%, Italia Viva al 2,6%, +Europa all’1,5% e Noi Moderati all’1,1%. Le altre liste, complessivamente, raccolgono il 4% mentre il 27% interpellato dagli esperti di Swg sceglie di non esprimersi.