Sondaggi politici, le intenzioni di voto pochi giorni dalle elezioni comunali. I DATI dei partiti

Secondo l’ultimo sondaggio SWG, realizzato tra il 13 e il 18 maggio 2026 su un campione di 1.200 cittadini maggiorenni residenti in Italia, a pochi giorni dalle elezioni amministrative in molti comuni italiani tra cui Reggio Calabria e Messina, Fratelli d’Italia mantiene la leadership con il 28,5% dei consensi, in leggero calo rispetto alla settimana precedente (28,8%, -0,3). Segue il Partito Democratico, in crescita al 22,2% (+0,2), mentre il Movimento 5 Stelle registra un aumento più significativo, passando al 12,5% (+0,3). Tra gli altri partiti principali, Forza Italia cresce marginalmente all’7,6% (+0,1), mentre Verdi e Sinistra e la Lega mostrano una leggera flessione, rispettivamente a 6,7% (-0,1) e 6,0% (-0,2).

Tra le forze minori, Futuro Nazionale avanza al 4,1% (+0,2), Azione cresce leggermente al 3,5% (+0,1), mentre Italia Viva cala al 2,4% (-0,2). Anche +Europa perde terreno, scendendo all’1,4% (-0,1), mentre Noi Moderati guadagna lo 1,3% (+0,2). Le altre liste complessivamente si fermano al 3,8% (-0,2). Il sondaggio segnala inoltre che il 27% degli intervistati non esprime un voto, confermando una quota significativa di indecisi.