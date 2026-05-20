Solano Superiore ottiene 1 milione di euro per la messa in sicurezza della viabilità

“Da Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Scilla, ritengo doveroso condividere con la cittadinanza un risultato di straordinaria importanza per la frazione di Solano Superiore: l’ottenimento di un finanziamento pari a € 1.000.000,00 per l’intervento di “Messa in sicurezza della viabilità comunale nella frazione di Solano” – CUP F75F25000500001. Si tratta di un finanziamento ufficialmente assegnato con il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, del 7 maggio 2026, nell’ambito delle risorse previste dall’art. 1, comma 139 e seguenti della Legge 145/2018 per le annualità 2026-2027-2028”. Lo afferma in una nota il Dott. Ing. Fortunato Ceravolo, Assessore ai LLPP di Scilla (RC).

“È un risultato che considero storico per Solano. Per la prima volta viene destinato alla frazione un finanziamento di questa entità, finalizzato ad una infrastruttura strategica e ad un intervento strutturale di messa in sicurezza del territorio. Un traguardo tutt’altro che scontato, ottenuto grazie ad un intenso lavoro tecnico-amministrativo e ad una programmazione seria e concreta. Abbiamo già approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica geom. Bruno Megali, atto fondamentale per definire le linee progettuali dell’intervento e avviare l’iter tecnico successivo”.

“Il progetto riguarda in particolare Via Roma, asse viario fondamentale della frazione, che si innesta sulla viabilità provinciale e serve funzioni pubbliche essenziali: la scuola elementare e media, la Chiesa S.S. del Carmelo, il centro di aggregazione, oltre ad un importante nucleo abitativo. Dal punto di vista tecnico, l’intervento nasce da una approfondita analisi delle criticità infrastrutturali esistenti e prevede opere finalizzate:

– alla messa in sicurezza del piano viabile;

– al consolidamento e alla regimentazione delle acque meteoriche;

– al miglioramento della percorribilità e della funzionalità della rete stradale;

– alla mitigazione delle condizioni di rischio per residenti e utenti;

– al recupero e alla riqualificazione degli spazi urbani e dei percorsi storici della frazione”.

“È importante chiarire anche un aspetto tecnico-amministrativo spesso ignorato volutamente da chi preferisce fare polemica anziché informarsi: il finanziamento di € 1.000.000,00 non riguarda esclusivamente l’esecuzione dei lavori, ma comprende anche tutte le somme a disposizione previste dal quadro economico di progetto, quindi spese tecniche, progettazione, sicurezza, incentivi, IVA e tutte le attività necessarie alla corretta realizzazione dell’opera pubblica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Dietro questi risultati non ci sono slogan o annunci vuoti, ma lavoro quotidiano, studio dei bandi, programmazione e capacità di intercettare risorse. C’è una differenza evidente tra chi alimenta continuamente sterili polemiche e chi invece produce atti concreti, finanziamenti reali e opere per il territorio”.

“Per quanto mi riguarda, continuerò a lavorare con serietà e determinazione affinché Solano abbia finalmente l’attenzione e gli investimenti che merita. Questo finanziamento rappresenta non solo una grande opportunità infrastrutturale, ma anche un segnale politico e amministrativo chiaro: Solano non è più periferia dimenticata, ma parte centrale della visione di sviluppo del nostro Comune”.